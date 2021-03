Caos vaccini, Fontana cambia tutto per non cambiare niente: chiede le dimissioni del cda di Aria a pochi giorni dall’avvicendamento con Poste (Di lunedì 22 marzo 2021) Un’operazione di facciata il cui esito non è per nulla scontato. È questo il vero senso del cambio ai vertici di Aria annunciato da Attilio Fontana dopo tre giorni di Caos nelle vaccinazioni anti Covid. Un senso che era già tutto contenuto nelle parole usate dal governatore lombardo per dare il ben servito al consiglio di amministrazione della società regionale responsabile della piattaforma per gli appuntamenti: “Ho chiesto ai membri del cda di Aria di fare un passo indietro, altrimenti ne disporrò l’azzeramento affidando la guida della società al direttore generale Lorenzo Gubian”. Che oggi si sarebbe arrivati a un punto di svolta era certo, dopo le bordate scagliate via social contro Aria dall’assessora al Welfare Letizia Moratti e dal super consulente per il piano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Un’operazione di facciata il cui esito non è per nulla scontato. È questo il vero senso del cambio ai vertici diannunciato da Attiliodopo tredinelle vaccinazioni anti Covid. Un senso che era giàcontenuto nelle parole usate dal governatore lombardo per dare il ben servito al consiglio di amministrazione della società regionale responsabile della piattaforma per gli appuntamenti: “Ho chiesto ai membri del cda didi fare un passo indietro, altrimenti ne disporrò l’azzeramento affidando la guida della società al direttore generale Lorenzo Gubian”. Che oggi si sarebbe arrivati a un punto di svolta era certo, dopo le bordate scagliate via social controdall’assessora al Welfare Letizia Moratti e dal super consulente per il piano ...

DaniloToninelli : Dopo mesi di caos #vaccini in #Lombardia oggi Salvini e Fontana annunciano l'azzeramento dei vertici di Aria che lo… - andreapurgatori : EFFICIENZA, ECCELLENZA . Vaccini #Lombardia, caos prenotazioni a Como e Cremona: chiamate d’urgenza per riempire le… - fattoquotidiano : Vaccini Lombardia, Moratti accusa la società Aria e chiede “cambio drastico”. Ma dopo tre giorni di caos, la Region… - CChiaffitelli : RT @Lgiova66: #RegioneLombardia: Caos #Vaccini Lombardia: subito un commissario dal Governo Draghi - Firma la petizione! - BigLorenzo73 : RT @mariannaaprile: Salvini su caos vaccini in Lombardia: chi sbaglia paga! Finalmente chiede dimissioni di Fontana, Moratti, Bertolaso, di… -