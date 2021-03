Bari | 25enne muore in un incidente stradale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 marzo 2021) Si chiamava Carlos Modugno, ilmorto nell’avvenuto sulla strada provinciale che collega Modugno al quartiere Carbonara di. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo si trovava insieme ad un suo amico, nonché conducente del furgoncino Berlingo, con cui si stava recando a lavoro in una ditta di pulizie. Intorno alle 7, il 21enne alla guida ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guard rail a bordo strada. Carlos è morto sul colpo, mentre il suo amico, rimasto gravemente ferito, è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso del Policlinico. Al momento non sembrano esserci altri veicoli coinvolti nell’. Il furgoncino, infatti, non ha riportato segni di urto con altre auto. I carabinieri della Stazione di Modugno stanno al momento indagando sulle ...