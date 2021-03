VIDEO Fiorentina-Milan 2-3: highlights e sintesi. Decisivo Calhanoglu (Di domenica 21 marzo 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la nona giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: nel match delle ore 18.00 il Milan in trasferta contro la Fiorentina per 2-3. In gol nel primo tempo Ibrahimovic al 9? e Pulgar al 17?, e nella ripresa Ribery al 51?, al 57? momentaneo pari di Diaz, gol Decisivo di Calhanoglu al minuto 72. highlights Fiorentina-Milan 2-3 IL GOL DELLO 0-1 https://twitter.com/Goals all /status/1373685195392565252 IL GOL DELL’1-1 https://twitter.com/Goals all /status/1373687251541106689 IL GOL DEL 2-1 https://twitter.com/Goals all /status/1373700875756179456 IL GOL DEL 2-2 https://twitter.com/Goals all /status/1373701688146731010 IL GOL DEL 2-3 https://twitter.com/Goals all /status/1373705534919049222 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la nona giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: nel match delle ore 18.00 ilin trasferta contro laper 2-3. In gol nel primo tempo Ibrahimovic al 9? e Pulgar al 17?, e nella ripresa Ribery al 51?, al 57? momentaneo pari di Diaz, goldial minuto 72.2-3 IL GOL DELLO 0-1 https://twitter.com/Goals all /status/1373685195392565252 IL GOL DELL’1-1 https://twitter.com/Goals all /status/1373687251541106689 IL GOL DEL 2-1 https://twitter.com/Goals all /status/1373700875756179456 IL GOL DEL 2-2 https://twitter.com/Goals all /status/1373701688146731010 IL GOL DEL 2-3 https://twitter.com/Goals all /status/1373705534919049222 Foto: LaPresse

