Serie C, girone C: inizia bene l'avventura di Baldini, il Catania strapazza 3-1 l'Avellino (Di domenica 21 marzo 2021) Il Catania supera 3-1 l'Avellino nel lunch match valido per la 32a giornata del campionato di Serie C (girone C).inizia con tre punti l'avventura sulla panchina etnea per Francesco Baldini che in settimana ha preso il posto di Raffaele come allenatore rossazzurro. Vittoria convincente quella ottenuta dal Catania che tra il 1' e il 34' del primo tempo trova il gol in due occasione grazie alla doppietta di Russotto. I campani provano a rientrare in gara grazie alla realizzazione di D'Angelo che timbra il cartellino poco prima che termini la prima frazione. Il definitivo 3-1 lo mette a segno Sarao, tornano al successo gli etnei dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Turris e Teramo.

