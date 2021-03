Gianfranco Funari, chi è l’ex moglie Rossana Seghezzi (Di domenica 21 marzo 2021) Gianfranco Funari, compianto giornalista e personaggio tv è stato sposato in seconde nozze con Rossana Seghezzi, ex ballerina che vedremo oggi tra gli ospiti di “Domenica Live” dalle 17:00 su Canale 5. Nel programma di Barbara D’Urso assisteremo ad un faccia a faccia tra la Seghezzi e la terza moglie di Funari, Morena Zapparoli. Rossana Seghezzi si forma alla Scuola Scaligera e balla al fianco di numerosi professionisti. E’ attiva anche come attrice partecipando a diversi film. Quando incontra Gianfranco Funari, che si lasciava alle spalle il primo matrimonio, era una ballerina del Teatro Alla Scala di Milano. Il conduttore e giornalista in quel periodo esordiva sugli schermi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021), compianto giornalista e personaggio tv è stato sposato in seconde nozze con, ex ballerina che vedremo oggi tra gli ospiti di “Domenica Live” dalle 17:00 su Canale 5. Nel programma di Barbara D’Urso assisteremo ad un faccia a faccia tra lae la terzadi, Morena Zapparoli.si forma alla Scuola Scaligera e balla al fianco di numerosi professionisti. E’ attiva anche come attrice partecipando a diversi film. Quando incontra, che si lasciava alle spalle il primo matrimonio, era una ballerina del Teatro Alla Scala di Milano. Il conduttore e giornalista in quel periodo esordiva sugli schermi di ...

