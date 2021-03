Così Draghi ha "sabotato" il condono che voleva Salvini (Di domenica 21 marzo 2021) Il braccio di ferro è durato tutto il pomeriggio di venerdì e, come ricordato dal segretario Pd Letta, ha tenuto in ostaggio il Consiglio dei ministri. Ma alla fine è stato vinto da Mario Draghi, con Matteo Salvini che ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco. Stiamo parlando del lungo tira e molla sul condono per le piccole cartelle esattoriali - per lo più multe, bolli, Tari e via dicendo che non sono state pagate - che l’Agenzia delle Entrate ha accumulato in magazzino negli ultimi anni. Il Sole24Ore ha fatto i conti e ha mostrato come la versione finale del testo condoni il 74% in meno di cartelle rispetto a quanto voluto dalla Lega, in pratica 3 su 4: Il falò acceso dal decreto di venerdì brucia 16 milioni di cartelle 2000-2010, con la loro imposta non pagata, gli interessi e le sanzioni, contro i 61 milioni che sarebbero state ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) Il braccio di ferro è durato tutto il pomeriggio di venerdì e, come ricordato dal segretario Pd Letta, ha tenuto in ostaggio il Consiglio dei ministri. Ma alla fine è stato vinto da Mario, con Matteoche ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco. Stiamo parlando del lungo tira e molla sulper le piccole cartelle esattoriali - per lo più multe, bolli, Tari e via dicendo che non sono state pagate - che l’Agenzia delle Entrate ha accumulato in magazzino negli ultimi anni. Il Sole24Ore ha fatto i conti e ha mostrato come la versione finale del testo condoni il 74% in meno di cartelle rispetto a quanto voluto dalla Lega, in pratica 3 su 4: Il falò acceso dal decreto di venerdì brucia 16 milioni di cartelle 2000-2010, con la loro imposta non pagata, gli interessi e le sanzioni, contro i 61 milioni che sarebbero state ...

Advertising

ernestocarbone : Vedo che in tanti scrivono Draghi perfetto. Draghi fantastico. Draghi finalmente risponde... ma qualcuno, così, per… - pietroraffa : (non vedevamo una #conferenzastampa così da una vita) #Draghi - petergomezblog : Draghi: “Sì, è un condono. Necessario perché lo Stato non ha funzionato”. Così il premier su stralcio cartelle dopo… - kleist13 : @Giampie47326561 @PRevelchione @gps72 @VeroDeRomanis @enrico_farda Così ora Renzi si ritrova in un governo dove olt… - massimo_lobina : @lucatelese Continua così, vuol dire che sei sulla strada giusta. Non come quei pseudo-giornalisti lacchè di Draghi. -

Ultime Notizie dalla rete : Così Draghi Così Draghi ha 'sabotato' il condono che voleva Salvini Il braccio di ferro è durato tutto il pomeriggio di venerdì e, come ricordato dal segretario Pd Letta, ha tenuto in ostaggio il Consiglio dei ministri. Ma alla fine è stato vinto da Mario Draghi, con Matteo Salvini che ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco. Stiamo parlando del lungo tira e molla sul condono per le piccole cartelle esattoriali - per lo più multe, bolli, Tari e via ...

Pd, la svolta di Letta: "Subito due donne capigruppo. Solo maschi al vertice? Roba da Orbàn" Il neo segretario del Pd Enrico Letta, in una intervista a Il Tirreno , annuncia così la ... Su tre ministri dem del governo Draghi tutti e tre uomini: "Io non posso immaginare che nel nostro partito ci ...

Decreto Sostegni, 300 milioni per la scuola. Draghi: “Sarà la prima attività a riaprire quando sarà possibile” [VIDEO] BOZZA TESTO DECRETO [PDF] Orizzonte Scuola Il braccio di ferro è durato tutto il pomeriggio di venerdì e, come ricordato dal segretario Pd Letta, ha tenuto in ostaggio il Consiglio dei ministri. Ma alla fine è stato vinto da Mario, con Matteo Salvini che ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco. Stiamo parlando del lungo tira e molla sul condono per le piccole cartelle esattoriali - per lo più multe, bolli, Tari e via ...Il neo segretario del Pd Enrico Letta, in una intervista a Il Tirreno , annunciala ... Su tre ministri dem del governotutti e tre uomini: "Io non posso immaginare che nel nostro partito ci ...