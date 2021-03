Amici 20, Stefano De Martino e Emma Marrone, messaggio social prima della diretta. Spunta un cuore e i commenti fioccano (Di domenica 21 marzo 2021) Stefano De Martino, la battuta sui social non passa inosservata. Ha preso il via la nuova edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi e per l’occasione tanto attesa dal pubblico italiano che da anni sostiene il talent non poteva che esserci un tavolo di giurati d’eccezione. Ed è su questo punto che Stefano De Martino ironizza, con un commento imperdibile di Emma Marrone. Ha dato appuntamento al suo seguito numerosissimi di follower qualche ora prima di entrare in scena. Sul proprio profilo Instagram il ballerino e conduttore ha così invitato tutti a seguirlo durante il Serale di Amici: “Da Amici di GIURATO a GIURATO di Amici”. La ventesima edizione del talent show si apre con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 marzo 2021)De, la battuta suinon passa inosservata. Ha preso il via la nuova edizione del Serale didi Maria De Filippi e per l’occasione tanto attesa dal pubblico italiano che da anni sostiene il talent non poteva che esserci un tavolo di giurati d’eccezione. Ed è su questo punto cheDeironizza, con un commento imperdibile di. Ha dato appuntamento al suo seguito numerosissimi di follower qualche oradi entrare in scena. Sul proprio profilo Instagram il ballerino e conduttore ha così invitato tutti a seguirlo durante il Serale di: “Dadi GIURATO a GIURATO di”. La ventesima edizione del talent show si apre con la ...

Advertising

AndreaDianetti : Stefano ha perso 6kg durante lo show di Pio e Amedeo...?? #Amici - BaritaliaNews : Amici, Pio e Amedeo durissima presa in giro di Stefano De Martino: 'Stai per diventare di nuovo papà, auguri' e De… - Marilenapas : RT @fanpage: Stefano De Martino ironizza sul suo ruolo di giudice di #Amici20, la replica di Emma Marrone - infoitcultura : Stefano De Martino ironizza sul suo ruolo di giudice di Amici 2021, la replica di Emma Marrone - infoitcultura : Amici, Pio e Amedeo durissima presa in giro di Stefano De Martino: “Stai per diventare di nuovo papà, auguri” e De… -