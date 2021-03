Alessandra Celentano riprende Stefano De Martino | “Ti sei dimenticato… ”

(Di domenica 21 marzo 2021) E’ appena andata in onda, la prima puntata del serale di ‘Amici 20’, dopo il successo del daytime di Maria De Filippi, quest’anno tra i giudici,De, affiancato da Emanuele Alberto di Savoia e Stash del gruppo dei The Kolors.ad Amici,DeLe squadre di allievi, saranno tre, capitanate dae Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, Veronica Peparini e Anna Pettinelli.De: ” Ti sei” La prima puntata del serale, si preannuncia piuttosto movimentata, facendo nascere i primi attriti. A far scattare subito la ...

Guarda il video Approfondisci Amici, Lorella Cuccarini contro: "Se per te quella in tv non è danza perché la fai da 20 anni?" Stefano De Martino a Ciao Maschio descrive la donna ...I professori sono agguerritissimi e due in particolare:e Rudy Zerbi . Sono loro a dare il via alla sfida e a movimentarla con giudizi spesso duri, talvolta anche troppo, che ...La prima puntata del serale di sabato 20 marzo, parte subito con una bella litigata in diretta, protagonista indiscussa Alessandra Celentano che sfida subito Lorella Cuccarini. La Celentano non è d'ac ...Amici 20, è guerra tra la Celentano ela Cuccarini: «Dici che la danza in tv non è danza, e allora perchè la fai da 20 anni». Lorella Cuccarini, il gesto inaspettato contro Alessandra. La prima puntata ...