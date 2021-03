Roberta Cannata | chi è l’inviata Rai | carriera e curiosità

Leggi su ck12

(Di sabato 20 marzo 2021)Rai è anche una conduttrice di successo, una delle sue citazioni: “La bellezza interiore deve avere standard ben definiti e sani, quella si che salverà il mondo!”., chi è la giornalista e conduttrice Rai (Blog)esordisce nel mondo dello spettacolo all’età di 19 anni come ballerina, nel corso degli anno lavorerà con coreografi e direttori artistici come Luca Tommassini, Roberto Croce, Evelyn Hanack e Luciano Melandri. Grazie alla danza è riuscita a provare delle emozioni immense, si esibirà in stadi con 80.000 persone nel tour di Claudio Baglioni, per poi scendere le scale di piazza di Spagna in “Donna sotto le stelle”. Ballerà poi anche nei concerti di Giorgia e con Amy Stuart, la danza e la ...