Caso Open Arms, il procuratore di Palermo chiede il rinvio a giudizio per Salvini (Di sabato 20 marzo 2021) L'ex ministro dell'Interno è accusato di avere trattenuto "illecitamente" 147 migranti a bordo della nave della ong spagnola nell'agosto del 2019 Leggi su rainews (Di sabato 20 marzo 2021) L'ex ministro dell'Interno è accusato di avere trattenuto "illecitamente" 147 migranti a bordo della nave della ong spagnola nell'agosto del 2019

Advertising

LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS, OGGI MATTEO SALVINI A PALERMO PER L'UDIENZA ++ SIAMO TUTTI CON TE, CAPITANO! ?????… - LegaSalvini : CASO OPEN ARMS, DOMANI MATTEO SALVINI A PALERMO PER L'UDIENZA. SIAMO AL TUO FIANCO, CAPITANO! ????? - Agenzia_Ansa : Udienza preliminare a carico del leader della Lega Matteo Salvini in corso a Palermo per il caso Open Arms. Dal pro… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Udienza preliminare a carico del leader della Lega Matteo Salvini in corso a Palermo per il caso Open Arms. Dal procurato… - IlCastiga : RT @AngeloCiocca: ++ CASO OPEN ARMS, OGGI MATTEO SALVINI A PALERMO PER L'UDIENZA ++ NON MOLLARE, CAPITANO! ????? #iostoconSalvini #OpenArms… -