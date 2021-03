WhatsApp e Instagram stanno avendo problemi per molti utenti (Di venerdì 19 marzo 2021) Intorno alle 18 di venerdì molti utenti in Italia e all’estero hanno iniziato a segnalare problemi di connessione su WhatsApp e su Instagram, entrambe app di proprietà di Facebook. Finora non sono arrivate comunicazioni o spiegazioni ufficiali da parte della società. Leggi su ilpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Intorno alle 18 di venerdìin Italia e all’estero hanno iniziato a segnalaredi connessione sue su, entrambe app di proprietà di Facebook. Finora non sono arrivate comunicazioni o spiegazioni ufficiali da parte della società.

