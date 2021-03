Sci alpino, la Norvegia fa suo il Team Event delle Finali di Lenzerheide, Italia subito fuori ai quarti (Di venerdì 19 marzo 2021) La Norvegia (Kristina Riis-Johannessen, Lief Kritstian Nestvold-Haugen, Kristin Lysdahl e Sebastian Foss-Solevaag) si aggiudica il Team Event delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 di Lenzerheide (Svizzera). Gli scandinavi, infatti, superano nella Finalissima la Germania (Andrea Filser, Linus Strasser, Lena Duerr e Alexander Schmid) dopo un pareggio per 2-2 con appena 22 centesimi di differenza. Al terzo posto, invece, l’Austria (Franziska Gritsch, Fabio Gstrein, Katharina Huber e Adrian Petrl) che nella finale di consolazione piega la Svezia per 36 centesimi,. Dopo le cancellazioni di discese e superG dei giorni scorsi, oggi il meteo sulla pista elvetica è perfetto, con sole pieno e condizioni ideali. Una vera beffa per gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) La(Kristina Riis-Johannessen, Lief Kritstian Nestvold-Haugen, Kristin Lysdahl e Sebastian Foss-Solevaag) si aggiudica ildella Coppa del Mondo di sci2020-2021 di(Svizzera). Gli scandinavi, infatti, superano nellassima la Germania (Andrea Filser, Linus Strasser, Lena Duerr e Alexander Schmid) dopo un pareggio per 2-2 con appena 22 centesimi di differenza. Al terzo posto, invece, l’Austria (Franziska Gritsch, Fabio Gstrein, Katharina Huber e Adrian Petrl) che nella finale di consolazione piega la Svezia per 36 centesimi,. Dopo le cancellazioni di discese e superG dei giorni scorsi, oggi il meteo sulla pista elvetica è perfetto, con sole pieno e condizioni ideali. Una vera beffa per gli ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Lenzerheide in DIRETTA: vittoria per la Norvegia. Italia eliminata ai quarti - #alpino… - OA_Sport : #Sci alpino, la Norvegia fa suo il Team Event delle Finali di Lenzerheide, Italia subito fuori ai quarti - RSIsport : ?? La Norvegia vince il Team Event, la Svizzera esce ai quarti contro la Svezia #FISalpine #RSISport - sportface2016 : Parallelo a squadre finali #Lenzerheide 2021: vince la #Norvegia, #Italia fuori ai quarti - zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Lenzerheide in DIRETTA: l’Italia lotta ma viene eliminata dalla Germania - #alpino… -