Riccardo Fogli spiazza | “Un vero miracolo”

Advertising

paoloparenti9 : RT @Iperbole_: Ieri sera, quello che non era disponibile ad andare a Villa Pamphili 'perché ci si confronta in Parlamento' era da Barbara D… - bfmradionyc : Riccardo Fogli - Storie Di Tutti I Giorni (Radio Edit) - vesnamilisavlj1 : Storie Di Tutti I Giorni - Riccardo Fogli | FHD | - MarioManca : Che signore, che umanità, la mia intervista a #RiccardoFogli: - AzzurraHub : In esclusiva su @VanityFairIt il nuovo video di #RiccardoFogli con una preziosa intervista. -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Fogli

E' in rotazione radiofonica e disponibile in digitale e in formato vinile 45 giri "La tenerezza 93", il nuovo singolo di. Il brano arriva dopo quasi vent'anni dall'ultimo inedito da solista ("Romanzo") interpretato dal cantautore a Sanremo nel 1996. Scritta dallo stessoe prodotta da Filadelfo ...svela un retroscena sui figli: 'Un miracolo, per i medici ero sterile'è un musicista e cantante noto soprattutto per essere stato uno dei componenti dei Pooh. Di lui ...Questa sera su Sky andranno in onda le prime due puntate della serie tv dedicata a Francesco Totti, intitolata ‘Speravo de morì prima’ e ambientata negli ultimi due anni di carriera della leggenda del ...E' in rotazione radiofonica e disponibile in digitale e in formato vinile 45 giri "La tenerezza 93", il nuovo singolo di Riccardo Fogli. (ANSA) ...