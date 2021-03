Primo paziente trattato coi monoclonali. Bassetti. "Ora abbiamo un'arma in più"

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 19 marzo 2021) Sofia Dinolfo Al San Martino di Genova curato un 71enne con problemi cardiaci. Bssetti: "Ora che ci sono, usiamo i" Gli anticorpientrano ufficialmente a far parte in Italia delle terapie per il trattamento del Covid-19. Con la determina, che porta la firma dell’Agenzia Italiana del Fco, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 9 marzo scorso, sono state definite le modalità e le condizioni di impiego dell’anticorpo monoclonale bamlanivimab. Pochi giorni dopo la pubblicazione, il 18 marzo, il trattamento ha trovato applicazione in Liguria, su un uomo di 71 anni che ha contratto il coronavirus. Ilcon patologie cardiache, è stato sottoposto alla somministrazione degli anticorpi a partire dal terzo giorno dalla scoperta della sua positività al Sars-CoV-2 e adesso seguirà ...