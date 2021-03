Piazza Affari, volano RCS e Cairo Communication dopo i conti 2020 (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Spicca il volo a Piazza Affari RCS, che si attesta a 0,726 con un aumento del 4,76%, dopo i conti 2020 promossi dagli analisti. Rialzo ancora più poderoso per Cairo Communication, che guadagna il 9,20% e si attesta a 1,662 (il bilancio della società verrà analizzato dal CdA il prossimo 26 marzo). Equita parla di “risultati migliori delle attese” per l’editore del Corriere della Sera e sottolinea un calo del debito “decisamente superiore alle aspettative” mentre l’EBITDA si mantiene “in linea” con le previsioni nonostante l’impatto di 14 milioni di costi one-off. RCS ha chiuso il 2020 con ricavi in calo del 19% a 749,5 milioni di euro. “Nel quarto trimestre grazie alle azioni prese a supporto dei ricavi come pure per contenere i costi, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Spicca il volo aRCS, che si attesta a 0,726 con un aumento del 4,76%,promossi dagli analisti. Rialzo ancora più poderoso per, che guadagna il 9,20% e si attesta a 1,662 (il bilancio della società verrà analizzato dal CdA il prossimo 26 marzo). Equita parla di “risultati migliori delle attese” per l’editore del Corriere della Sera e sottolinea un calo del debito “decisamente superiore alle aspettative” mentre l’EBITDA si mantiene “in linea” con le previsioni nonostante l’impatto di 14 milioni di costi one-off. RCS ha chiuso ilcon ricavi in calo del 19% a 749,5 milioni di euro. “Nel quarto trimestre grazie alle azioni prese a supporto dei ricavi come pure per contenere i costi, ...

