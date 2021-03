Marvel' s Avengers un flop? Forse | ma non diventerà un free-to-play

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo un lancio particolarmente difficoltoso, molti si sono chiesti se'ssi orienterà verso un modello-to-, al fine di coinvolgere nuovi giocatori, ma lo sviluppatore Crystal Dynamics sembra rifiutare l'idea. In un'intervista sulla roadmap per il 2021, IGN ha chiesto al boss di Crystal Dynamics, Scot Amos, se avesse considerato un modello-to-- la sua risposta è stata chiara: "il modello che abbiamo è il modello a cui ci atteniamo." Amos ha ripetutamente sottolineato come l'attuale modello sia in grado di offrire tutti i contenuti giocabili a un unico costo iniziale. "Ti iscrivi una volta, entri nel nostro parco a tema, per così dire, e guardi tutte queste giostre che puoi fare", ha spiegato. "E aggiungiamo continuamente più contenuti senza costi ...

Durante l'evento streaming Square Enix Presents sono svelate la rodmap di Marvel's Avengers ed i dettagli dell'update diretto a PS5 Quella che ha per protagonista Marvel's Avenger, il videogame sviluppato da Eidos Montreal, è una storia quanto mai travagliata, dato che Marvel's Avengers: arriva Black Panther. L'ultima volta che abbiamo visto Loki è stato in Avengers: Endgame, dove è riuscito ad impossessarsi nuovamente del Tesseract, per poi scappare in una misteriosa realtà. Alcuni giocatori hanno iniziato a riscontrare problemi nel trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5: immediate le proteste online.