Mafia: omicidio poliziotto Agostino, giudice in camera consiglio, sentenza arriva dopo 32 anni (2) (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) - Secondo la Procura generale “l'omicidio di Agostino è stato centrale per Cosa Nostra corleonese nella strategia di contrasto a chi, all'interno delle Polizie, cercava, anche a costo della sua vita, di condurre una lotta vera e senza quartiere a Cosa Nostra, al suo strapotere, alla sua violenza. Un duplice omicidio efferato - prova delle gravi collusioni che vi erano state (e che vi sono state anche dopo nei depistaggi) tra una parte di Cosa Nostra e una parte della nostra intelligence, che teorizzava e praticava pericolosissimi rapporti con esponenti di Cosa Nostra”. Un delitto che, per la Procura generale, sarebbe stato compiuto con Gaetano Scotto ed altri per i quali “allo stato non vi sono prove sufficienti, o che non sono stati ancora identificati”. Ma perché venne ucciso il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) - Secondo la Procura generale “l'diè stato centrale per Cosa Nostra corleonese nella strategia di contrasto a chi, all'interno delle Polizie, cercava, anche a costo della sua vita, di condurre una lotta vera e senza quartiere a Cosa Nostra, al suo strapotere, alla sua violenza. Un dupliceefferato - prova delle gravi collusioni che vi erano state (e che vi sono state anchenei depistaggi) tra una parte di Cosa Nostra e una parte della nostra intelligence, che teorizzava e praticava pericolosissimi rapporti con esponenti di Cosa Nostra”. Un delitto che, per la Procura generale, sarebbe stato compiuto con Gaetano Scotto ed altri per i quali “allo stato non vi sono prove sufficienti, o che non sono stati ancora identificati”. Ma perché venne ucciso il ...

