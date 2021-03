Lazio zona arancione quando? Oggi i dati aggiornati sul monitoraggio e indice Rt: possibili novità prima di Pasqua (Di venerdì 19 marzo 2021) Lazio zona arancione quando? Atteso per Oggi il monitoraggio sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 in Italia che determinerà i passaggi di colore delle Regioni. Difficile però che si verifichino cambiamenti sostanziali nella mappa dell’Italia che dovrebbe rimanere pressoché invariata. Vediamo dunque le ultime novità in merito. Leggi anche: AstraZeneca nel Lazio, D’Amato: ‘Noi siamo pronti a ripartire già da domani’ Colori Regioni, quali zone potrebbero cambiare colore Oggi 19 marzo 2021 Colori delle Regioni, chi cambierà dunque fascia di rischio Oggi venerdì 19 marzo 2021? Poche le modifiche attese come visto. Il Ministero della Salute valuta la posizione della Sardegna per capire se ci siano o meno i requisiti per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021)? Atteso perilsull’andamento dell’epidemia da Covid-19 in Italia che determinerà i passaggi di colore delle Regioni. Difficile però che si verifichino cambiamenti sostanziali nella mappa dell’Italia che dovrebbe rimanere pressoché invariata. Vediamo dunque le ultimein merito. Leggi anche: AstraZeneca nel, D’Amato: ‘Noi siamo pronti a ripartire già da domani’ Colori Regioni, quali zone potrebbero cambiare colore19 marzo 2021 Colori delle Regioni, chi cambierà dunque fascia di rischiovenerdì 19 marzo 2021? Poche le modifiche attese come visto. Il Ministero della Salute valuta la posizione della Sardegna per capire se ci siano o meno i requisiti per ...

