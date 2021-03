Advertising

sportli26181512 : Juve d'attacco col Benevento: Kulusevski mezzala?: Juve d'attacco col Benevento: Kulusevski mezzala? Dopo l'esperim… - Gazzetta_it : #Juve d'attacco col #Benevento: #Kulusevski mezzala? #juvebenevento - MCalcioNews : Juve, la rivoluzione parte dall'attacco: ecco gli obiettivi di mercato - TheYorrick : @DenisVasile5 @PBPcalcio @fikayotomori_ Nelle ultime 10 l'inter ha fatto 12 punti in più, la juve 6, l'atalanta 4 e… - Gabri_Juventus : I 4 nomi per l'attacco sul taccuino di #Paratici sono: #Milik, #Depay, #Icardi e #Aguero. [Gazzetta dello Sport]… -

una alla volta ? Per cui, riprendendo un altro mantra bianconero, ora la priorità è concentrasi sul prossimo match, quello che vedrà in campo lacontro il Benevento di Pippo Inzaghi domenica ...Due squadre appaiate in classifica, a 50 punti, anche se gli azzurri hanno una partita in meno, l'ormai 'famoso' recupero con la. I numero dicono che il Napoli ha unmigliore (56 reti a ...Consigli Fantacalcio 28ª giornata, 5 difensori da schierare. La nostra redazione vi consiglia questi cinque difensori da schierare nella 28ª giornata della Serie A. Date un occh ...Oltre al centravanti ex Napoli, sul taccuino della Juventus ci sarebbero i vari Icardi, Depay e Aguero, gli ultimi due in scadenza contrattuale rispettivamente con Lione e City e prelevabili a costo z ...