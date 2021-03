Italiano: “Il Cagliari è una squadra con giocatori di altissimo livello ma noi prepariamo ogni gara per vincerla” (Di venerdì 19 marzo 2021) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Cagliari. Queste le sue parole: “Il Cagliari è pericoloso in tutti i suoi elementi, in tutti i reparti. E’ una squadra formata da giocatori che hanno la possibilità di venire fuori da questa classifica, sono una squadra con giocatori di altissimo livello e i punti di forza sono innumerevoli. Dal cambio di guida tecnica hanno cambiato marcia, sono una squadra temibilissima e, anche se è arrivato un passo falso con la Juve, mentalmente stanno molto bene e per noi domani deve essere una di quelle partite in cui non va sbagliato l’atteggiamento e fare quello che in tante gare abbiamo dimostrato“. Sulla ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Vincenzo, tecnico dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il. Queste le sue parole: “Ilè pericoloso in tutti i suoi elementi, in tutti i reparti. E’ unaformata dache hanno la possibilità di venire fuori da questa classifica, sono unacondie i punti di forza sono innumerevoli. Dal cambio di guida tecnica hanno cambiato marcia, sono unatemibilissima e, anche se è arrivato un passo falso con la Juve, mentalmente stanno molto bene e per noi domani deve essere una di quelle partite in cui non va sbagliato l’atteggiamento e fare quello che in tante gare abbiamo dimostrato“. Sulla ...

