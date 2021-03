“Io, papà in smart (?) working e la mia bimba alle prese con la didattica a distanza” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Vai cucciola”. Due parole che esprimono tutta la tenerezza di un giovane papà che, prima di rispondere al telefono per l’intervista, si assicura che la sua bambina sia sicura sulla piccola bici da far funzionare nel cortile sotto casa. Omar Brugali è il papà di Flora, 10 anni, diviso tra smart working e una bimba impegnata con la didattica a distanza. “Si chiama DAD, abbreviata, che in inglese significa papà, giusto?”, racconta ridendo Omar proprio alla fine di un’ennesima giornata di scuola e di lavoro dietro ad uno schermo, mentre la moglie continua la didattica in presenza nella scuola dell’infanzia per i bambini con bisogni educativi speciali. Per la festa del papà noi di Bergamonews abbiamo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 marzo 2021) “Vai cucciola”. Due parole che esprimono tutta la tenerezza di un giovaneche, prima di rispondere al telefono per l’intervista, si assicura che la sua bambina sia sicura sulla piccola bici da far funzionare nel cortile sotto casa. Omar Brugali è ildi Flora, 10 anni, diviso trae unaimpegnata con la. “Si chiama DAD, abbreviata, che in inglese significa, giusto?”, racconta ridendo Omar proprio alla fine di un’ennesima giornata di scuola e di lavoro dietro ad uno schermo, mentre la moglie continua lainnza nella scuola dell’infanzia per i bambini con bisogni educativi speciali. Per la festa delnoi di Bergamonews abbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : papà smart Covid, il ricordo di un'emergenza che fa paura anche oggi. I sindaci di Alzano e Nembro: "Non siamo ancora liberi" "Per loro, lo smart working è una utopia irrealizzabile, spero che il governo riapra presto le scuole, almeno le materne e le primarie". Camillo Bertocchi, primo cittadino di Alzano Lombardo, l'altro ...

Festa del papà: cinque regali tech Presa smart Per tutti i figli stanchi di sentire i papà ripetere di spegnere le luci, la televisione e tutti gli altri apparecchi tecnologici della casa il regalo perfetto è una presa smart. Questi ...

