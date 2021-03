Inghilterra, Southgate: «Serve vaccinare i giocatori. Ecco come» (Di venerdì 19 marzo 2021) Il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, parla della situazione vaccinale nel Regno Unito: Ecco le dichiarazioni del tecnico Gareth Southgate ha parlato della situazione vaccinale in Inghilterra in conferenza stampa. «Ci stiamo muovendo verso una fase in cui chiediamo agli atleti di mettersi in situazioni in cui hanno maggiori probabilità di contrarre il virus rispetto ad altri. Credo che abbiamo un po’ di responsabilità nei loro confronti dato che gli chiediamo di continuare a giocare. Non sto in alcun modo suggerendo che i calciatori avrebbero dovuto essere davanti a lavoratori e insegnanti, ma credo che il calcio potrebbe acquistare i vaccini e amministrarli». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Il ct dell’, Gareth, parla della situazione vaccinale nel Regno Unito:le dichiarazioni del tecnico Garethha parlato della situazione vaccinale inin conferenza stampa. «Ci stiamo muovendo verso una fase in cui chiediamo agli atleti di mettersi in situazioni in cui hanno maggiori probabilità di contrarre il virus rispetto ad altri. Credo che abbiamo un po’ di responsabilità nei loro confronti dato che gli chiediamo di continuare a giocare. Non sto in alcun modo suggerendo che i calciatori avrebbero dovuto essere davanti a lavoratori e insegnanti, ma credo che il calcio potrebbe acquistare i vaccini e amministrarli». Leggi su Calcionews24.com

