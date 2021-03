Gli ingaggi in Ligue1: Nzonzi e Milik scalano la classifica (Di venerdì 19 marzo 2021) L’odierna edizione de L’Equipe ha pubblicato la classifica stilata in base alle cifre degli stipendi dei calciatori di Ligue 1. Senza nessuna sorpresa, comandano Neymar e Mbappé, rispettivamente al 1° e 2° posto. Non solo, ma l’intera Top 10 è costituita da soli giocatori del PSG, tanto che il primo dei non parigini sia Ben Yedder al 12° posto. scalano posizioni anche due ex Serie A, come Nzonzi e Milik, appaiati al 16° con 3,7 milioni. Escludendo i paperoni parigini questa è la classifica dei giocatori più pagati: 1. Wissam Ben Yedder (Monaco) 6 milioni 2. Cesc Fabregas (Monaco) 5.5 milioni 3. Memphis Depay (Lione) 4.4 milioni 4. Florian Thauvin (Marsiglia) 3.9 milioni 5. Steven Nzonzi (Rennes) 3.7 milioni 5. Arkadiusz Milik (Marsiglia) 3.7 milioni 7. Valerie Germain ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) L’odierna edizione de L’Equipe ha pubblicato lastilata in base alle cifre degli stipendi dei calciatori di Ligue 1. Senza nessuna sorpresa, comandano Neymar e Mbappé, rispettivamente al 1° e 2° posto. Non solo, ma l’intera Top 10 è costituita da soli giocatori del PSG, tanto che il primo dei non parigini sia Ben Yedder al 12° posto.posizioni anche due ex Serie A, come, appaiati al 16° con 3,7 milioni. Escludendo i paperoni parigini questa è ladei giocatori più pagati: 1. Wissam Ben Yedder (Monaco) 6 milioni 2. Cesc Fabregas (Monaco) 5.5 milioni 3. Memphis Depay (Lione) 4.4 milioni 4. Florian Thauvin (Marsiglia) 3.9 milioni 5. Steven(Rennes) 3.7 milioni 5. Arkadiusz(Marsiglia) 3.7 milioni 7. Valerie Germain ...

Advertising

ManuFilippone95 : RT @MMassy86: @RCangiaccio @SimoneCristao Altro a cui dico ma i soldi glieli dai te, qui invece di sostenere i giocatori sul campo si guard… - primusntrpares : @MatteDj23 Ma come fai a paragonare le due cose? Avete perso una finale in maniera grottesca il che ha aumentato gl… - MMassy86 : @RCangiaccio @SimoneCristao Altro a cui dico ma i soldi glieli dai te, qui invece di sostenere i giocatori sul camp… - BackAngelo : @Torrenapoli1 Lavorare con Adl significa essere ricompensati equamente un po come con Luciano Gaucci, ne parlai co… - salioto86 : @PaPaganini Se ci riuscissero risparmieremmo un bel gruzzoletto solo solo con gli ingaggi ????,grazie ciao Paolo ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ingaggi Napoli, Champions o no: De Laurentiis e la doppia strada ... e quindi fi nisse per saccheggiare la cassaforte, c'erano almeno gli incassi ai botteghini, le ...ossigeno e consentono (anche) di affrontare con maggiore disinvoltura il peso di un monte - ingaggi che ...

Juventus, parte l'operazione Made in Italy ... forse non è ancora in grado di gestire una parte finanziaria che non gli compete. Marotta non era ... data la probabile permanenza di CR7 , il dirigente bianconero punta a liberarsi di ingaggi pesanti ...

Gli ingaggi in Ligue1: Nzonzi e Milik scalano la classifica alfredopedulla.com ALEX SANDRO-BERNARDESCHI TRA ADDIO E SVOLTA. GOSENS SCALPITA La permanenza o meno di Ronaldo condizionerà inevitabilmente il prossimo mercato. In caso di addio ci sarebbe il tesoretto necessario per mettere a segno colpi importanti in tutti i ...

Calciomercato, clamoroso Allegri: la rivelazione dell’amico sull’arrivo al Napoli Il futuro di Massimiliano Allegri continua a tenere banco: tra Roma ed estero spunta un'altra ipotesi clamorosa che porta al Napoli ...

... e quindi fi nisse per saccheggiare la cassaforte, c'erano almenoincassi ai botteghini, le ...ossigeno e consentono (anche) di affrontare con maggiore disinvoltura il peso di un monte -che ...... forse non è ancora in grado di gestire una parte finanziaria che noncompete. Marotta non era ... data la probabile permanenza di CR7 , il dirigente bianconero punta a liberarsi dipesanti ...La permanenza o meno di Ronaldo condizionerà inevitabilmente il prossimo mercato. In caso di addio ci sarebbe il tesoretto necessario per mettere a segno colpi importanti in tutti i ...Il futuro di Massimiliano Allegri continua a tenere banco: tra Roma ed estero spunta un'altra ipotesi clamorosa che porta al Napoli ...