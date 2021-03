Gli ascolti del pomeriggio: Canale 5 regge anche senza Uomini e Donne e Amici 20 (Di venerdì 19 marzo 2021) Ci si aspettava forse peggio, ma bisogna dire che il pomeriggio di Canale 5 nella giornata del 18 marzo 2021 ha retto, nonostante l’assenza di Uomini e Donne. Mediaset ha deciso di mandare in onda la soap Una vita al posto del programma di Maria de Filippi e il pubblico non ha cambiato Canale, restando sintonizzato. Molti spettatori probabilmente sono rimasti sul Canale anche perchè non sapevano che Uomini e Donne non sarebbe andato in onda e alla fine, Canale 5 ha comunque incassato ascolti più alti di Rai 1, nonostante l’assenza di Maria de Filippi. Sono infatti migliorati, ma di pochissimo, Oggi è un altro giorno e Il Paradiso delle signore. Mediaset ha perso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 marzo 2021) Ci si aspettava forse peggio, ma bisogna dire che ildi5 nella giornata del 18 marzo 2021 ha retto, nonostante l’asdi. Mediaset ha deciso di mandare in onda la soap Una vita al posto del programma di Maria de Filippi e il pubblico non ha cambiato, restando sintonizzato. Molti spettatori probabilmente sono rimasti sulperchè non sapevano chenon sarebbe andato in onda e alla fine,5 ha comunque incassatopiù alti di Rai 1, nonostante l’asdi Maria de Filippi. Sono infatti migliorati, ma di pochissimo, Oggi è un altro giorno e Il Paradiso delle signore. Mediaset ha perso ...

