Garlasco, Cassazione conferma no alla revisione del processo per Alberto Stasi (Di venerdì 19 marzo 2021) È stato respinto dalla Cassazione il ricorso della difesa di Alberto Stasi - l’uomo condannato a 16 anni di reclusione per aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 - contro il 'no' alla revisione del processo pronunciato dalla Corte di Appello di Brescia lo scorso 2 ottobre. Anche per gli 'ermellini' non ci sono prove nuove per riaprire il caso. Il verdetto è stato emesso questa sera dalla Prima sezione penale della Suprema Corte.Il delitto di GarlascoIl delitto avvenne a Garlasco, in provincia di Pavia, il 13 agosto 2007 (UN CASO LUNGO 10 ANNI - LE TAPPE). Stasi, all’epoca, era il fidanzato della vittima, uccisa a 26 anni nella casa in cui ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 marzo 2021) È stato respinto dil ricorso della difesa di- l’uomo condannato a 16 anni di reclusione per aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi ail 13 agosto 2007 - contro il 'no'delpronunciato dCorte di Appello di Brescia lo scorso 2 ottobre. Anche per gli 'ermellini' non ci sono prove nuove per riaprire il caso. Il verdetto è stato emesso questa sera dPrima sezione penale della Suprema Corte.Il delitto diIl delitto avvenne a, in provincia di Pavia, il 13 agosto 2007 (UN CASO LUNGO 10 ANNI - LE TAPPE)., all’epoca, era il fidanzato della vittima, uccisa a 26 anni nella casa in cui ...

Advertising

Italia_Notizie : Delitto di Garlasco, la Cassazione conferma il no alla revisione del processo: respinto il ricorso di Alberto Stasi - Piergiulio58 : Delitto di Garlasco, la Cassazione dice no alla revisione del processo di Alberto Stasi.???? - SkyTG24 : Garlasco, Cassazione conferma no alla revisione del processo per Alberto Stasi - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Delitto di Garlasco, la Cassazione dice no alla revisione del processo di Alberto Stasi - leggoit : Delitto di Garlasco, la Cassazione dice no alla revisione del processo di Alberto Stasi -