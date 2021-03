Delitto di Garlasco, la Cassazione dice no alla revisione del processo per Stasi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - No alla revisione del processo per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La prima sezione penale della Cassazione, dopo una camera di consiglio svolta oggi, ha rigettato il ricorso di Stasi contro la decisione del 2 ottobre scorso della Corte d'appello di Brescia con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione presentata dalla sua difesa. La difesa di Stasi aveva presentato l'istanza di revisione sulla base di nuovi elementi - tra questi, impronte su un dispenser di sapone, capelli sul lavandino, e circostanze relative a una testimonianza - ma la Corte d'appello ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Nodelper Alberto, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto ail 13 agosto 2007. La prima sezione penale della, dopo una camera di consiglio svolta oggi, ha rigettato il ricorso dicontro la decisione del 2 ottobre scorso della Corte d'appello di Brescia con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza dipresentata dsua difesa. La difesa diaveva presentato l'istanza disulla base di nuovi elementi - tra questi, impronte su un dispenser di sapone, capelli sul lavandino, e circostanze relative a una testimonianza - ma la Corte d'appello ...

