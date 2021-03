Colori Regioni | quali zone potrebbero cambiare colore oggi 19 marzo 2021 | tutte le ipotesi aspettando i dati del monitoraggio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 marzo 2021), ecco19. E’ atteso perilsull’andamento della pandemia in Italia e con esso il responso sul possibile passaggio di fascia di rischio per le. Ecco allora i cambi cheesserci a partire da lunedì prossimo. Leggi anche: Si può andare a trovare amici e parenti in zona rossa? Regole e divieti validi fino a Pasqua Coronavirus, le regole in vigore fino a Pasqua Intanto è utile ricordare che anche se al momento nessuna Regione si trova in area gialla per effetto del Decreto-legge del 12, anche in ...