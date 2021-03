Sandra Milo contro la chiesa cattolica | Le parole taglienti

(Di giovedì 18 marzo 2021) La storica attrice italiana, ha recentemente affermato che, in qualità di credente, non sente di appartenere a questa(Instagram)è una dei capisaldi del cinema italiano. L’apice della sua carriera è stato raggiunto negli anni sessanta, con diverse interpretazioni che sono rimaste nella storia. Oltre al cinema è stata impegnata anche nel piccolo schermo, con la partecipazione ad alcuni programmi televisivi. Grazie al suo talento ha ricevuto dei riconoscimenti a livello individuale, tra cui quattro “Nastri d’argento”. Tuttavia, uno dei maggiori risultati l’ha ottenuto con la recitazione all’interno della pellicola “8½”. Il suddetto film diretto dal maestro Federico Fellini, ha conquistato addirittura il “Premio ...

gemini9500 : RT @DrApocalypse: #SandraMilo: 'L'amore va sempre incoraggiato e benedetto, che si tratti di coppie etero o LGBT' - itsloushug : RT @lusurpateur_: Sandra Milo, 88 anni - GanimedAntonio : RT @gayit: Sandra Milo: 'L'amore va sempre incoraggiato e benedetto, che si tratti di coppie etero o LGBT' - gayit : Sandra Milo: 'L'amore va sempre incoraggiato e benedetto, che si tratti di coppie etero o LGBT'… - DrApocalypse : #SandraMilo: 'L'amore va sempre incoraggiato e benedetto, che si tratti di coppie etero o LGBT' -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo

Nino Manfredi,, Antonella Lualdi, molto popolari all'epoca, non fanno mancare il loro contributo. Tutto sembra pronto per partire. Il ministro convoca a Roma tutti i medici provinciali d'...Tra il 2004 e il 2005 ha fatto parte del cast di Domenica In e nel 2016 ha recitato nella commedia teatrale Una fidanzata per papà con. La showgirl ama pubblicare sui social diversi ...Magnifica 88enne, Sandra Milo ha così replicato al Vaticano e al suo "no" alle benedizioni per le coppie LGBT. "Dio approverebbe tutte le forme di amore!".Fellini degli spiriti – lo trovate su CHILI – attraverso straordinari materiali d’archivio di Rai Teche e Istituto Luce e le testimonianze, tra i tanti, di Terry Gilliam, Damien Chazelle, Vincenzo ...