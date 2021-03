Recovery: direttore Uffizi, 'richieste per progetti cultura diffusa sul territorio' (Di giovedì 18 marzo 2021) Firenze, 18 mar. - (Adnkronos) - Nel Recovery plan "non abbiamo chiesto niente per noi, però per gli altri sì: noi agiamo attraverso il ministero della cultura e come Gallerie degli Uffizi abbiamo tutti i nostri grandi progetti, come la Loggia di Isozaki e l'ampliamento del museo con i Grandi Uffizi, già finanziati. Tuttavia, con il progetto Uffizi diffusi, lavoriamo con il territorio, e per il territorio". Lo ha detto il direttore delle Gallerie Eike Schmidt, oggi, a margine della presentazione del restauro del ritratto di Dante di Andrea del Castagno (effettuato dall'Opificio delle Pietre dure), rispondendo ad una cronista che gli ha domandato se il museo avesse effettuato richieste di stanziamenti nell'ambito del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Firenze, 18 mar. - (Adnkronos) - Nelplan "non abbiamo chiesto niente per noi, però per gli altri sì: noi agiamo attraverso il ministero dellae come Gallerie degliabbiamo tutti i nostri grandi, come la Loggia di Isozaki e l'ampliamento del museo con i Grandi, già finanziati. Tuttavia, con il progettodiffusi, lavoriamo con il, e per il". Lo ha detto ildelle Gallerie Eike Schmidt, oggi, a margine della presentazione del restauro del ritratto di Dante di Andrea del Castagno (effettuato dall'Opificio delle Pietre dure), rispondendo ad una cronista che gli ha domandato se il museo avesse effettuatodi stanziamenti nell'ambito del ...

