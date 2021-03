Onu | troppe armi in Libia Ecco perché Irini va rinnovata

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, è a Roma per incontrare il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e quello della Difesa, Lorenzo Guerini, e per poi visitare il quartier generale dell’operazione “EunavForMed” – che si trova all’interno del Comando Operativo Interforze (COI) di Centocelle (la missione è guidata dall’ammiraglio italiano Fabio Agostini). La missione congiunta dell’Ue si avvicina all’anniversario del lancio, avviata il 31 marzo 2020 con lo scopo di controllare l’attuazione dell’embargo Onu dellealla. Un fattore che viene considerato da tutte le parti in causa come centrale per la stabilizzazione del Paese (che sta intravedendo la luce dopo anni bui). Venerdì Borrell sarà alla base di Sigonella e salirà a bordo della fregata tedesca “Berlin”, che di recente si è unita alla missione Ue. ...

