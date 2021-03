L’Irpinia piange la scomparsa del dottor Angelo Frieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – . Il direttore sanitario degli ospedali di Ariano Irpino e Sant’dei Lombardi, colpito lunedì sera da un infarto mentre si trovava a casa, al termine di una intensa giornata di lavoro. Da un anno a questa parte è sceso in campo per la battaglia contro il Covid. Trasportato immediatamente al “Moscati” di Avellino in terapia intensiva. Le condizioni sono state giudicate fin da subito gravissime, poi la triste notizia dellaavvenuta nella giornata di oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.