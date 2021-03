Lavoro | “effetto Covid” | crollano assunzioni nel 2020

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono state 5.028.000 leattivate dai datori diprivati nel corso delcon una forte contrazione rispetto al 2019 (-31%) determinata dagli effetti dell’emergenza legata alla pandemia da-19. È quanto emerge dall’Osservatorio sul precariato INPS nel quale viene chiarito che “tale contrazione, particolarmente negativa nel mese di aprile (-83%), si è progressivamente attenuata, in corrispondenza dell’allentamento delle misure restrittive nei mesi estivi scendendo sotto il 20% fino ad ottobre, per poi risalire contestualmente alla terza ondata della pandemia che ha richiesto l’adozione di nuove misure restrittive tanto che a novembre si è registrata una flessione del 25% e a dicembre (per quanto si tratti di dato provvisorio) del 42%. Il calo ha riguardato tutte le tipologie ...