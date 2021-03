Incidente tra auto e moto, strada bloccata tra Senago e Limbiate (Di giovedì 18 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color strada bloccata e lunghe code tra Limbiate e Senago per un Incidente avvenuto attorno alle 17.30 lungo la via Varese. L’impatto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con la via Groane tra una moto 125 ed una Ford Ka. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso da parte del personale del 118 inviato in codice tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 18 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colore lunghe code traper unavvenuto attorno alle 17.30 lungo la via Varese. L’impatto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con la via Groane tra una125 ed una Ford Ka. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso da parte del personale del 118 inviato in codice tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

