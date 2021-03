I presidi con Bianchi | Scuole aperte tutto giugno | senza didattica

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 marzo 2021)fino al 30ma non per proseguire lao per trasformare l’inizio dell’estate in un prolungamento dell’anno scolastico. L’ipotesi sul tavolo, che in realtà è un vecchio progetto mai decollato, riguarda la possibilità di tenere aperti gli istituti scolastici per attività di socializzazione sotto la guida di persone adulte. Lo chiede non solo il ministro dell’Istruzione Patrizioma anche l’associazione nazionale genitori per offrire agli alunni la possibilità di stare insieme ai compagni, considerato che la pandemia ha sottratto loro del tempo. Isono d’accordo ma sottolineando il fatto che casomai gli insegnanti continuerebbero a lavorare solo su base volontaria perché la priorità resta comunque arrivare pronti a settembre. “Si tratta di ...