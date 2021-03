Gianni Morandi | il primo post dall' ospedale | «È più dura del previsto»

Advertising

LaStampa : Gianni Morandi dall’ospedale torna sui social: “E’ più dura del previsto” - repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - Corriere : Gianni Morandi, ecco il primo selfie dopo le ustioni con medici e infermieri in ospe... - VladiNeri : RT @doluccia16: Com'è che Gianni Morandi, dacché si era ustionato, ora è ammalato di covid? ?????? - NormalitaNuova : RT @doluccia16: Com'è che Gianni Morandi, dacché si era ustionato, ora è ammalato di covid? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

'E' più dura del previsto, la strada è ancora lunga, devo restare in ospedale ancora 10 o 15 giorni'., torna a scrivere sui social, dopo l'incidente in campagna. Il cantante è ricoverato da una settimana nell'ospedale di Cesena per le ustioni alle mani e alle gambe che si è procurato ...Spread the love, dopo il grave incidente di una settimana fa, torna a farsi sentire sui social aggiornando i fan sulle sue condizioni. Ecco che cosa ha detto.è tornato sui social dopo ...Chi è nato subito dopo la morte di suo padre, 1° gennaio 2003, ora è maggiorenne. Cos'ha ancora da dire Giorgio Gaber adesso? "Moltissimo. Certi spettacoli hanno 40 o 50 anni, ma hanno riflessioni che ...Pochi giorni fa Gianni Morandi è stato vittima di un incidente domestico inaspettato e grave. L'entourage del cantante, infatti, aveva fatto sapere attraverso un comunicato del suo ricovero ...