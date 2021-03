Covid: a Bergamo altri 341 positivi e 5.641 in Lombardia, 92 i decessi (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 341 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 5.641 in tutta la Lombardia a fronte di 63.197 tamponi (l’8,9% del totale) secondo il bollettino diffuso giovedì 18 marzo. A livello regionale si registrano altri 92 decessi, mentre sono 2.245 i guariti/dimessi. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 63.197 (di cui 43.892 molecolari e 19.305 antigenici) totale complessivo: 7.526.272 – i nuovi casi positivi: 5.641 (di cui 182 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 554.969 (+2.245), di cui 5.510 dimessi e 549.459 guariti – in terapia intensiva: 786 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.744 (+103) – i decessi, totale complessivo: 29.551 (+92) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.450 di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 341 i nuovial-19 in provincia di, 5.641 in tutta laa fronte di 63.197 tamponi (l’8,9% del totale) secondo il bollettino diffuso giovedì 18 marzo. A livello regionale si registrano92, mentre sono 2.245 i guariti/dimessi. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 63.197 (di cui 43.892 molecolari e 19.305 antigenici) totale complessivo: 7.526.272 – i nuovi casi: 5.641 (di cui 182 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 554.969 (+2.245), di cui 5.510 dimessi e 549.459 guariti – in terapia intensiva: 786 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.744 (+103) – i, totale complessivo: 29.551 (+92) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.450 di ...

