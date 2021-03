Certificato verde digitale | come funziona il pass per viaggiare

(Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi il collegio dei commissari europei dovrebbe approvare una comunicazione sulla “via comune per una riapertura sicura e durevole” e una raccomandazione per il “”, unvaccinale/sanitario che attesti la vaccinazione, l’immunità o la negatività ad un test Covid. A presentare le decisioni del collegio sarà la presidente Ursula von der Leyen, insieme ai commissari Thierry Breton e Didier Reynders. Il Corriere spiegafunzionera ilvaccinale: Non è unaporto vaccinale ma un «» che dovrebbe agevolare la libera circolazione nell’Ue durante la pandemia. E maiin questo caso la definizione è ...

Advertising

VanityFairIt : La proposta della Commissione dovrà essere discussa - Paligia : Covid, Bruxelles lancia la proposta di un “certificato verde digitale” per tornare a viaggiare quest’estate in Ue… - carseri : RT @jimmomo: Il passaporto/certificato verde, l'ultima trovata di Bruxelles, a parte la questione di principio va incontro a 2 problemini:… - MastroRadu : RT @jimmomo: Il passaporto/certificato verde, l'ultima trovata di Bruxelles, a parte la questione di principio va incontro a 2 problemini:… - boni_castellane : Ma perché 'certificato VERDE vaccinale'? Perché? Ma che imbarazzo... -

Ultime Notizie dalla rete : Certificato verde

L'unica condizione è che siano uguali per ogni viaggiatore con. Passaporto vaccinale europeo in arrivo a giugno Come anticipato, ileuropeo dovrebbe arrivare entro il ...Sono previste inoltre alcune opere di sistemazione dell'areae il rifacimento della ... l'ottenimento delprevenzione incendi di tutte le strutture scolastiche del territorio. Si ...Prorogato fino al 31 marzo l'obbligo di tampone negativo per tutti coloro che provengono da zone indicate dalla Germania come più a rischio ...Passaporto vaccinale europeo: cos'è e come funziona il passaporto sanitario speciale per permettere ai cittadini europei di viaggiare tra i diversi Paesi.