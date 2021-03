Bonus 110%, in arrivo una proroga al 2023 per ridare più fiato ai cantieri (Di giovedì 18 marzo 2021) La proposta del prolungamento di un altro anno della maxi detrazione è stata inserita nel documento del Recovery Plan. L’allarme delle imprese di costruzione Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 18 marzo 2021) La proposta del prolungamento di un altro anno della maxi detrazione è stata inserita nel documento del Recovery Plan. L’allarme delle imprese di costruzione

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 110% Angelo Borrelli, in Italia serve cultura della conoscenza del rischio sismico ... richiesti contributi per 5,6 miliardi: domande cresciute del 62% SOSTEGNO ALL'EDILIZIA Ecobonus e Sisma Bonus, detrazioni al 110%: istruzioni per l'uso ATTUALITA' Superbonus 110, occhio ai vuoti ...

Superbonus 110%, la proposta del ministro Garavaglia: "Estenderlo a strutture ricettive" ... 'Nell'ottica del miglioramento degli standard qualitativi dell 'offerta turistica bisogna ripensare e ampliare gli strumenti esistenti, come il tax credit, il bonus facciate e anche il 110%' . E ...

Bonus casa 110%: tutte le informazioni per ristrutturare a costo zero TorinoToday Regolamento edilizio L’approvazione arriva con l’unanimità Dalle regole per chioschi e dehors alle norme che riguardano il bonus al 110%, fino al divieto di installare sale slot in centro. Il nuovo regolamento edilizio ha trovato la piena approvazione del con ...

Superbonus, sei mesi per arrivare alla firma del contratto di cessione «Abbiamo portato in banca la prima operazione a settembre, ma il contratto per il prestito ponte e per cedere il credito è stato firmato il 9 marzo - racconta Cecilia Hugony, Ad di Teicos, attiva nel ...

