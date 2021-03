Bersani propone a Letta di creare una nuova «Cosa» di centrosinistra, ma non tornerà nel Pd (Di giovedì 18 marzo 2021) «Entrare nel Pd ora? Letta ha già abbastanza problemi». Pier Luigi Bersani, uscito dal partito con un gruppo di ex Pci-Pds-Ds-Pd per dar vita ad Articolo Uno, risponde così a Repubblica. L’ex segretario propone un’altra via e chiede di rifare daccapo il centrosinistra, creando una nuova «Cosa»: «Prendiamola da fuori, usciamo dalla solita cerchia, apriamoci al mondo esterno, se vogliamo vincere. Perché ora, ne sono convinto, si può vincere». È da escludere però, dice Bersani, una «fusione di vertice»: «Non possiamo tirarci su per le stringhe delle scarpe da soli. Sarebbe un errore. Dove vanno soggetti troppo piccoli e deboli e un Pd che appare più respingente che attrattivo?». Certo, l’arrivo di Letta cambia le cose, ammette. «Ma sa qual è la novità più ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 18 marzo 2021) «Entrare nel Pd ora?ha già abbastanza problemi». Pier Luigi, uscito dal partito con un gruppo di ex Pci-Pds-Ds-Pd per dar vita ad Articolo Uno, risponde così a Repubblica. L’ex segretarioun’altra via e chiede di rifare daccapo il, creando una»: «Prendiamola da fuori, usciamo dalla solita cerchia, apriamoci al mondo esterno, se vogliamo vincere. Perché ora, ne sono convinto, si può vincere». È da escludere però, dice, una «fusione di vertice»: «Non possiamo tirarci su per le stringhe delle scarpe da soli. Sarebbe un errore. Dove vanno soggetti troppo piccoli e deboli e un Pd che appare più respingente che attrattivo?». Certo, l’arrivo dicambia le cose, ammette. «Ma sa qual è la novità più ...

