Zaza | doppietta in Toro-Sassuolo | ciuccio e pancione a chi sono dedicati?

(Di giovedì 18 marzo 2021) Contro ilSimoneha segnato unaimportantissima. Vale tre punti sulla strada della salvezza. Ma c'è una domanda che sifatti tutti quando lo hanno visto esultare con ilin bocca e il pallone sotto la maglia.caption id="attachment 115085" align="alignnone" width="1200" Getty Images/captionChi è la sua fidanzata? Sichiesti. Perché in effetti non si sa molto della vita privata dell'attaccante. Era fidanzato con la nota influencer Chiara Biasi, ma la loro storia era terminata qualche anno fa. Non cialtre foto che riguardano un'altra eventuale storia e quindiha scatenato la curiosità dei suoi fans. Chi sarà la mamma del piccolo o della piccola che a quanto pare nascerà? Gli appassionati di gossip si ...

Decisiva ladi Simoneche si conferma come un attaccante capace di trovare grandi colpi. Il retroscena di mercato A svelare ore un retroscena che riguarda Simonee l' inter è ...Dopo un primo tempo firmato dalle magie di Domenico Berardi, i granata reagiscono nella ripresa con ladell'exe il gol di Mandragora. Per la squadra di Nicola tre punti che sono ...Una rimonta furiosa e tre punti decisivi per la classifica per il Toro che non vinceva in casa da ben 8 mesi. Alla doppietta di Berardi nel primo tempo risponde uno strepitoso Zaza (due gol), ...TORINO (ITALPRESS) – Il Torino rimonta il Sassuolo da 0-2 a 3-2 nel recupero della 24^ giornata di Serie A, match rinviato a febbraio per il focolaio Covid nel gruppo squadra granata. Dopo un primo te ...