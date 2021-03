Seta – Milano

(Di giovedì 18 marzo 2021)Via Monte di Pietà, 18 – 20121Tel. 02/87318897 Sito Internet: www.mandarinoriental.com Tipologia: ricercata Prezzi: menù degustazione da 90€ a 230€ Giorno di chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTASituato all’interno del Mandarin Oriental Hotel, a due passi dalla fermata Montenapoleone della linea M3,è il regno di Antonio Guida, chef di origini salentine che ha maturato esperienze lavorative importanti sia in Italia che all’estero. Al timone da 5 anni e con due stelle Michelin all’attivo, Guida propone una cucina dove la tradizione italiana si fonde perfettamente con elementi della cucina orientale, creando piatti raffinati e di gusto. Ne è un esempio il risotto alle erbe con salsa di cozze, ricci di mare e sgombro, dove il cereale, perfettamente mantecato, ben si sposava con la nota marina e sapida delle tre salse. ...

