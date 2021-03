Serie C, Teramo-Ternana 2-4: Illusione biancorossa, Partipilo e Falletti mettono a posto le cose (Di mercoledì 17 marzo 2021) Poker della Ternana in casa del Teramo.I rossoneroverdi hanno superato per 4-2 in trasferta i biancorossi al termine di un match particolarmente divertente. Dopo il gol del vantaggio firmato al 47' da Falletti, i padroni di casa la ribaltano con le reti di Santoro e Pedro Ferreira. Gli umbri però non ci stanno e tra il 57' e il 72' mettono in atto la contro-rimonta grazie alle realizzazioni di Partipilo e Furlan. Il definitivo 4-2 porta ancora la firma di Falletti che chiude definitivamente la gara. Con questa vittoria i punti di vantaggio sull'Avellino secondo (in campo alle 20.30) sono 12 considerando che gli uomini di Cristiano Lucarelli devono recuperare due gare.RISULTATIVibonese-Monopoli 0-0Turris-Catania 1-0Bari-Casertana 1-1Bisceglie-Paganese 0-1Cavese-Catanzaro ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 marzo 2021) Poker dellain casa del.I rossoneroverdi hanno superato per 4-2 in trasferta i biancorossi al termine di un match particolarmente divertente. Dopo il gol del vantaggio firmato al 47' da, i padroni di casa la ribaltano con le reti di Santoro e Pedro Ferreira. Gli umbri però non ci stanno e tra il 57' e il 72'in atto la contro-rimonta grazie alle realizzazioni die Furlan. Il definitivo 4-2 porta ancora la firma diche chiude definitivamente la gara. Con questa vittoria i punti di vantaggio sull'Avellino secondo (in campo alle 20.30) sono 12 considerando che gli uomini di Cristiano Lucarelli devono recuperare due gare.RISULTATIVibonese-Monopoli 0-0Turris-Catania 1-0Bari-Casertana 1-1Bisceglie-Paganese 0-1Cavese-Catanzaro ...

