Sassuolo | rabbia De Zerbi | ' Chi non dà tutto andrà in tribuna'

(Di mercoledì 17 marzo 2021) TORINO - "Avendo una squadra giovane, non sempre le cose vengono capite al volo. Doveamo chiuderla 3 - 0 invece l'abbiamo fatta riaprire e poi l'abbiamo persa per colpa nostra meritatamente" . Così il ...

Questi giovani ci hanno portato talento e risultati ma evidentemente qualcuno ritiene che ilsia un luogo di passaggio e si accontenta senza metterci qualcosa di più. E' un atteggiamento ...1 Roberto De Zerbi , allenatore del, parla della clamorosa sconfitta subita in rimonta dalla sua squadra nel recupero di Serie ... De Zerbi prosegue, con amarezza e: 'Siamo una squadra ...Chi antepone gli interessi personali a quelli della squadra finirà in tribuna. Io non devo far crescere nessuno, tutti devono mettere il calcio al centro della propria vita: così l'allenatore neroverd ...Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla della clamorosa sconfitta subita in rimonta dalla sua squadra nel recupero di Serie A disputato oggi contro il ...