Marco Giallini e la morte della moglie Loredana: "Se non lo provi non puoi capire"

Marco Giallini ha perso la moglie Loredana nel luglio 2011 per un'emorragia cerebrale: l'attore ha raccontato il dolore straziante per la morte della sua compagna di vita, lo accompagna ancora oggi. Sono passati 10 anni dalla morte di sua moglie Loredana ma per Marco Giallini il dolore è rimasto uguale: tempo fa l'attore a Vanity Fair ha raccontato cosa ha provato in quel momento quando la moglie si è spenta tra le sue braccia per un'emorragia cerebrale. Marco Giallini è uno degli attori più amati dal pubblico italiano, sia per i personaggi interpretati al cinema che per quelli sul piccolo schermo. Uno dei più apprezzati è senza dubbio Rocco Schiavone.

