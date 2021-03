Lutto per Elettra Lamborghini: “È morto stamattina, non ho pace in questo periodo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Elettra Lamborghini, da una settimana in isolamento perché positiva al Covid, dà l’addio a uno dei suoi amati cagnolini. È stata la stessa cantante a condividere la notizia con i suoi fan su Instagram, lasciandosi andare ad uno sfogo. Lutto per Elettra Lamborghini: “È morto stamattina” “Non ho pace in questo periodo, stamattina è morto il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 marzo 2021), da una settimana in isolamento perché positiva al Covid, dà l’addio a uno dei suoi amati cagnolini. È stata la stessa cantante a condividere la notizia con i suoi fan su Instagram, lasciandosi andare ad uno sfogo.per: “È” “Non hoinil L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

chedisagio : Che insopportabile fastidio quelli che per celebrare la morte di Giovanni Gastel e ricordarne le opere, postano le… - HuffPostItalia : Giovanni Gastel morto per Covid. Lutto nel mondo della fotografia - Eurosport_IT : Boxe in lutto: si è spento il leggendario Marvin Hagler ????? ? 'The Marvelous' è stato campione del Mondo dei pesi m… - Lu88508965 : RT @noemipataaa: Dico due cose su MTR poi taccio per sempre Mettere in mezzo il lutto di Dayane per fare passare male gli altri, come se… - trafellolover : Ma che schifo strumentalizzare un lutto per attaccare le persone che ti stanno sul cazzo. Tutti erano giù inizialme… -