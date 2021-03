LIVE America’s Cup in DIRETTA: serve un miracolo, New Zealand in vantaggio a metà regata (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.04 Luna Rossa ha perso questa Coppa America nei giorni scorsi, non ieri e neanche oggi. Troppi errori nelle prime regate e almeno due punti gettati al vento. 5.03 Al gate-4 Luna Rossa transita con 37? di ritardo. Gli italiani stanno progressivamente perdendo terreno lato dopo lato. C’è poco da fare, purtroppo. 5.02 Luna Rossa non ha le armi per ribaltare questa regata. 600 metri il gap per New Zealand, che ha già concluso anche il secondo lato di poppa. 5.01 New Zealand ha un vantaggio in termini di velocità di 2-3 nodi in più rispetto a Luna Rossa in questa fase. Hanno la barca migliore, c’è poco da fare. 5.00 450 metri di vantaggio per Te Rehutai. Allungano lato dopo lato, inesorabili. 4.59 Al gate-3 Luna Rossa transita con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.04 Luna Rossa ha perso questa Coppa America nei giorni scorsi, non ieri e neanche oggi. Troppi errori nelle prime regate e almeno due punti gettati al vento. 5.03 Al gate-4 Luna Rossa transita con 37? di ritardo. Gli italiani stanno progressivamente perdendo terreno lato dopo lato. C’è poco da fare, purtroppo. 5.02 Luna Rossa non ha le armi per ribaltare questa. 600 metri il gap per New, che ha già concluso anche il secondo lato di poppa. 5.01 Newha unin termini di velocità di 2-3 nodi in più rispetto a Luna Rossa in questa fase. Hanno la barca migliore, c’è poco da fare. 5.00 450 metri diper Te Rehutai. Allungano lato dopo lato, inesorabili. 4.59 Al gate-3 Luna Rossa transita con ...

