L'Ema si prepara ad assolvere AstraZeneca Asse Draghi - Macron: "Ripartire subito" (Di mercoledì 17 marzo 2021) di Alessandro Farruggia Tutto lascia prevedere che domani l'Ema darà parere favorevole, con prescrizioni, all'utilizzo del vaccino AstraZeneca. La pressione è notevole al punto che la direttrice dell'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) di Alessandro Farruggia Tutto lascia prevedere che domani l'Ema darà parere favorevole, con prescrizioni, all'utilizzo del vaccino. La pressione è notevole al punto che la direttrice dell'...

Advertising

DonaFois : RT @ibico75: Come immagino il direttorio dell'EMA che prepara di corsa il parere sulla sicurezza di #AstraZeneca - ibico75 : Come immagino il direttorio dell'EMA che prepara di corsa il parere sulla sicurezza di #AstraZeneca - paolingo1 : @theciosaz @Starbuck_KT EMA che prepara un comunicato in questo momento ( didascalie a parte) -