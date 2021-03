La generazione Winx è molto più di quello che pensiamo

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 17 marzo 2021) C’erano una volta una ragazza dai capelli rossi che veniva da Gardenia, con un piccolo coniglio e molte amiche dai grandi poteri. Erano Bloom, Stella, Flora, Tecna e Musa a cui si aggiungerà Aisha e se eravate bambini nei primi Duemila dovreste sapere chi sono: le Winx, nate nelle Marche da un’idea di Iginio Straffi, ma fenomeno mondiale tutt’ora seguitissimo e amato, come dimostra il nuovo live action su Netflix chiamato Fate: The Winx Saga. Prima una confessione: per anni ho ironizzato su mia sorella, classe 96, e sulla sua totale ammirazione per qualunque quaderno, diario, astuccio, penna e gomma con Tecna in bella vista, ma Winx Club, il nome della serie animata, è una materia di studio con dati e analisi che spiegano l’intergenerazionalità del cartone animato e il suo progetto pedagogico. Non posso dire che la serie Netflix sia riuscita, il suo essere sulla scia de Le terrificanti avventure di Sabrina, rifacendosi al modello liceale americano e alla sua divisione di classe, stride per tutti i sei episodi, e il pilot debitore a Stranger Things e all’universo dark della produzione young adult stanca velocemente. Per una volta avremmo potuto saltare il conflitto tra la bitch bionda e la protagonista o il momento in cui il bello della scuola la nota subito, anche se ci sono mille nuovi studenti. Verrà spiegato il perché, ma in maniera ormai poco convincente e forzata. Ci sono due grandi novità: Terra, e la possibile fluidità sessuale di un paio di personaggi che mancano nell’originale. Per capire meglio le Winx e la strategia dietro alle fate animate ho parlato con Nicoletta Marini-Maio, professoressa ordinaria di italiano e cinema del Dickinson College in Pennsylvania, e Ellen Nerenberg, professoressa ordinaria di Lingue e Letterature Romanze alla Wesleyan University in Connecticut, che, nel 2019, hanno fatto uno studio sui bambini che oggi guardano le Winx e stanno lavorando a un libro in uscita per Rubettino e dal titolo La nazione Winx. Educare la futura consumista. Il 64.3% dei loro intervistati erano femmine, il 32.4% maschi e il 4% non-binari, queer o genderfluid, provenienti da diversi paesi del mondo.