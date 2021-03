Intel annuncia i processori Core i9, i7 ed i5 di undicesima generazione per desktop ad alte prestazioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Intel ha annunciato l’arrivo delle sue CPU Core di undicesima generazione nella variante dedicata ai PC desktop ad alte prestazioni. Basati sulla nuova architettura Cypress Cove, la nuova generazione di processori sarà in grado, secondo Intel, di offrire un incremento del 19% delle istruzioni per ciclo (IPC) rispetto alla precedente generazione, offrendo un vantaggio di performance sia nel gaming sia nelle applicazioni per creativi. L’ammiraglia della nuova generazione sarà il Core i9-11900K, una cpu con 8 Core e 16 thread, capace di una frequenza massima di 5,3GHz sfruttando la nuova tecnologia Intel Thermal Velocity ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021)hato l’arrivo delle sue CPUdinella variante dedicata ai PCad. Basati sulla nuova architettura Cypress Cove, la nuovadisarà in grado, secondo, di offrire un incremento del 19% delle istruzioni per ciclo (IPC) rispetto alla precedente, offrendo un vantaggio di performance sia nel gaming sia nelle applicazioni per creativi. L’ammiraglia della nuovasarà ili9-11900K, una cpu con 8e 16 thread, capace di una frequenza massima di 5,3GHz sfruttando la nuova tecnologiaThermal Velocity ...

Advertising

infoitscienza : Intel annuncia ufficialmente i nuovi processori Rocket Lake-S - iLuca90 : #Intel annuncia i nuovi processori di 11 generazione: #RocketLakeS! Prestazioni ancora migliori con supporto nativo… - PCGamingit : Intel annuncia ufficialmente i nuovi processori Rocket Lake-S - - DarioConti1984 : CHUWI annuncia Hi10 Go, il nuovo 2 in 1 con processore Intel Jasper Lake - GizChinait : #Chuwi annuncia Hi10 Go, il nuovo 2 in 1 con processore Intel Jasper Lake -