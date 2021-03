Giovanni Maga a Wired Health: “AstraZeneca? Sospensione dovuta, ma no alla paura” (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Sospensione “di qualsiasi farmaco per cui si rilevino delle possibili reazione non registrate prima è un atto dovuto”. Ma la decisione di fermare la somministrazione del vaccino AstraZeneca “non deve essere motivo di preoccupazione o di esitazione: tutti i vaccini a disposizione sono sicuri”. Così Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, ospite nel pomeriggio di oggi di Wired Health, l’evento che Wired dedica all’innovazione nel settore della salute. Parlando del vaccino prodotto dall’azienda britannica, lo studioso ha precisato che “dai dati di farmacovigilanza non c’è nessuna indicazione che dia reazioni secondarie superiori a quelle di altri prodotti. E che queste reazioni si registrano in meno dell’1% delle persone ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 marzo 2021) La“di qualsiasi farmaco per cui si rilevino delle possibili reazione non registrate prima è un atto dovuto”. Ma la decisione di fermare la somministrazione del vaccino“non deve essere motivo di preoccupazione o di esitazione: tutti i vaccini a disposizione sono sicuri”. Così, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, ospite nel pomeriggio di oggi di, l’evento chededica all’innovazione nel settore della salute. Parlando del vaccino prodotto dall’azienda britannica, lo studioso ha precisato che “dai dati di farmacovigilanza non c’è nessuna indicazione che dia reazioni secondarie superiori a quelle di altri prodotti. E che queste reazioni si registrano in meno dell’1% delle persone ...

Advertising

wireditalia : #WiredHealth Giovanni Maga (Direttore, Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia): - wireditalia : In streaming a #WiredHealth per parlare delle varianti al Sars-CoV-2 che stanno mettendo a dura prova i sistemi san… - RobRe62 : RT @wireditalia: In diretta streaming dalle 11:00 alle 18:30, inizia la due giorni di #W #WiredHeal dedicata all'innovazione per la vita e… - LaLeggivendola : RT @wireditalia: In diretta streaming dalle 11:00 alle 18:30, inizia la due giorni di #W #WiredHeal dedicata all'innovazione per la vita e… - wireditalia : In diretta streaming dalle 11:00 alle 18:30, inizia la due giorni di #W #WiredHeal dedicata all'innovazione per la… -